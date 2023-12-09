ЕС согласовал законопроект по регулированию ИИ

By Euronews

Европейский Союз первым в мире ведет регулирование искусственного интеллекта - проект соответствующего нормативного акта согласован

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Представители стран ЕС и депутаты Европарламента достигли предварительного соглашения по проекту нормативного акта, регулирующего область искусственного интеллекта.

По итогам 30-часовых переговоров комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон радостно сообщил о сделке в соцсетях, указав, что ни в одной стране мира подобного закона пока нет.

Разработчики проекта утверждают, что им удалось достичь правильного баланса "между защитой и инновациями". Критики самой идеи регулирования ИИ настаивают на том, что такой баланс невозможен.

Брандо Бенифей, депутат Европарламента от Италии и содокладчик по закону об ИИ: "У нас была одна цель: разработать закон, который обеспечит развитие экосистемы ИИ в Европе с учетом человеческого фактора, уважая основные права и европейские ценности, укрепляя доверие и сознание того, как мы можем извлечь максимальную пользу из этой революции ИИ, которая происходит на наших глазах".

Возможен ли баланс?

Компании, создающие системы искусственного интеллекта, как ChatGPT, столкнутся с проверками на прозрачность и будут обязаны сообщать о том, что контент был создан искусственным интеллектом. Кроме того им придется "разрабатывать модели таким образом, чтобы те не могли генерировать незаконный контент".

Проект, который еще должен быть официально одобрен Европарламентом, в частности, разрешает использование функции распознавания лиц в общественных местах, но только для розыска преступников и предотвращения терактов.