Посольство США в Ираке обстреляли ракетами

By Euronews

По комплексу американской дипмиссии в Багдаде было выпущено более 10 ракет, однако ни одна из них, как сообщается, не достигла цели.

РЕКЛАМА

В пятницу в Багдаде было обстреляно посольство США в Ираке.

Как сообщается, по комплексу дипмиссии, который находится в особо охраняемой "Зелёной зоне" иракской столицы, был выпущено более 10 ракет.

Ни одна из них не достигла цели: жертв и пострадавших нет.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Премьер-министр Ирака назвал атаку на посольство США "терактом, который угрожает стабильности и безопасности" страны, потребовав найти и наказать виновных.

По данным американских военных, в последние недели на объекты США в Ираке и Сирии было совершено более 70 нападений, которые связывают с поддержкой Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа.