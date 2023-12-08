Германия: миллионы людей столкнулись с проблемами из-за забастовки машинистов

By Euronews

Машинисты поездов в Германии требуют сокращения рабочей недели и увеличения зарплаты. Переговоры с работодателем пока не принесли результатов.

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Путешественники в Германии столкнулись с перебоями в железнодорожном сообщении. Причина - забастовка машинистов поездов, недовольных коллективным трудовым договором с концерном Deutsche Bahn.

Это вторая стачка за последние несколько недель. В середине ноября машинисты устроили 20-часовую забастовку, которая привела к отмене около 80% поездов дальнего следования по всей стране.

Главные требования профсоюза - сокращение рабочей недели с 38 до 35 часов и повышение зарплаты на 555 евро в месяц.

Филипп Грамс, машинист:"Мы здесь не знаем , что такое два выходных подряд. Иногда мы работаем шесть дней подряд, потом выходной, затем снова работаем шесть дней. Бывает 48 часов отдыха, чтобы тело могло просто отдохнуть, чтобы ты мог отдохнуть. В свой выходной вы даже работу по дому делать не можете".

Отношение к забастовке, нарушившей планы множества пассажиров, неоднозначное:

_"Я могу это понять, в любом случае. Но сейчас для пассажиров это очень плохо".

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"Если задуматься, сегодня миллионы людей столкнулись с проблемами. Так что я не думаю, что это правильно".

Железнодорожная компания Deutsche Bahn предупредила, что в субботу, по окончании забастовки, поезда будут переполнены. Эта стачка, заявили профсоюзы, будет последней в уходящем году. В начале следующего года, при отсутствии компромисса с работодателями, машинисты намерены проводить более длительные забастовки.