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США прекращает использование Osprey

Американский транспортный самолет MV-22B Osprey (слева) выруливает после полета обратно на авиабазу Корпуса морской пехоты США Футенма в Гиноване, к югу от Окинавы, Япония
Американский транспортный самолет MV-22B Osprey (слева) выруливает после полета обратно на авиабазу Корпуса морской пехоты США Футенма в Гиноване, к югу от Окинавы, Япония Авторское право Hiro Komae/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Пентагон приостановил полеты конвертопланов CV-22 Osprey до выяснения причин авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе

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Американские военные остановили весь парк конвертопланов Osprey после смертельной катастрофы, произошедшей неделю назад. 

Восемь военнослужащих Командования специальных операций ВВС погибли в результате крушения у берегов Японии. Предварительное расследование показало неисправность материальной части.

Эта авиакатастофа подняла новые вопросы о безопасности конвертопланов Osprey, которые за относительно короткое время эксплуатации (с 2007 года) стали участниками множества аварий со смертельным исходом.

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