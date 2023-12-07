США прекращает использование Osprey

Пентагон приостановил полеты конвертопланов CV-22 Osprey до выяснения причин авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе

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Американские военные остановили весь парк конвертопланов Osprey после смертельной катастрофы, произошедшей неделю назад.

Восемь военнослужащих Командования специальных операций ВВС погибли в результате крушения у берегов Японии. Предварительное расследование показало неисправность материальной части.

Эта авиакатастофа подняла новые вопросы о безопасности конвертопланов Osprey, которые за относительно короткое время эксплуатации (с 2007 года) стали участниками множества аварий со смертельным исходом.