Сейшелы: наводнения, оползни и зрыв в промышленной зоне

By Euronews

На острове Маэ (Республика Сейшелы) произошел взрыв на складе промышленной зоны. Пострадали десятки людей.

РЕКЛАМА

Власти Республики Сейшелы отменили чрезвычайное положение, введенное ранее после взрыва на складе промышленной зоны, где содержались взрывчатые материалы. Инцидент произошел на острове Маэ.

В результате ЧП пострадали десятки людей. Многие были госпитализированы. Взрыв был слышен за несколько километров. В расположенных поблизости домах и магазинах взрывной волной выбило стекла. Власти проводят расследование.

Ситуация в республике осложняется проливными дождями и наводнениями. В некоторых районах оползни заблокировали дороги и повредили дома местных жителей.

В то же время власти утверждают, что международное авиасообщение осуществляется в штатном режиме, аэропорт Маэ работает.