Еврейские общины по всему миру празднуют Хануку

By Euronews

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил непоколебимую поддержку еврейскому народу в первый день Хануки.

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В Берлине, установленный перед Бранденбургскими воротами, ханукальный светильник зажег канцлер Германии Олаф Шольц. Он выразил непоколебимую поддержку еврейскому народу и призвал к немедленному освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.

Шольц пожелал, чтобы свеча Хануки светила далеко за пределами площади и гораздо дольше, чем восемь дней, которые длится праздник.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:"Ханука символизирует надежду и уверенность. В эти дни нам особенно нужно и то, и другое. Террористическая атака ХАМАС на Израиль глубоко потрясла нас всех. Она направлена против единственного еврейского государства и его граждан, и в то же время против самого человечества".

У Стены Плача в Иерусалиме зажгли свечи в память об израильтянах, которые были взяты в плен палестинскими боевиками в ходе нападения на еврейское государство.

В Тель-Авиве родственники заложников и солидарные с ними израильтяне прошли со свечами во время бдения накануне первого дня Хануки.

Ранее в Тель-Авиве на Праздник огней собрались студенты. Ханука, символизирующая победу света над тьмой, продлится до 15 декабря.