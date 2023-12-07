Греция и Турция договорились перезагрузить отношения

By Euronews

Афины и Анкара, которые давно считались врагами, решили перезагрузить отношения и развивать сотрудничество

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Греция и Турция в четверг договорились о перезагрузке отношений, подписав декларацию о дружбе и добрососедстве в ходе знаменательного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины. Эта инициатива, по словам греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, позволит сторонам укрепить доверие и сотрудничество, в том числе - по таким сложным вопросам как миграция.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: "Что касается миграции, мы отметили, что за последнее время произошло существенное сокращение потоков. И это результат систематической охраны как морских, так и сухопутных границ. Я бы также добавил, это результат гораздо лучшего сотрудничества между полицией и береговой охраной наших стран. И это сотрудничество можно и нужно улучшать еще больше".

Турецкий президент заявил, что Анкара готова к переговорам с Афинами по всем спорным вопросам в Эгейском море.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Мы хотим, чтобы Эгейское море стало морем мира и сотрудничества. И Турция, и Греция, - мы стремимся быть примером для всего мира. Я говорю откровенно: между нами нет проблем, которые нельзя было бы решить".

Но разногласия остаются, особенно по Кипру. Эрдоган выступает за справедливое решение кипрского вопроса, "основанное на реалиях острова", подразумевая решение о двух государствах, в то время как Мицотакис говорит, что единственным выходом является воссоединение острова на основе резолюций ООН.

Феи Дулкери, Euronews: "Самым важным из подписанных соглашений является совместная декларация о дружественных связях и добрососедских отношениях между Грецией и Турцией, в которой обе стороны подтверждают свое стремление к "спокойным водам" в Эгейском море, поддержанию мирной атмосферы между Афинами и Анкарой, установившейся в последние несколько месяцев, и принятию дополнительных мер по укреплению доверия между двумя сторонами".