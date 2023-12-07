By Euronews

Традиционный Праздник света в Лионе проходит при усиленных мерах безопасности после обострения на Ближнем Востоке

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Лионский фестиваль Праздник света с его ослепительными инсталляциями ежегодно привлекает сотни тысяч и даже миллионы посетителей.

На этот раз он открылся в условиях усиленных мер безопасности - уровень террористической угрозы во Франции был повышен до максимального после обострения на Ближнем Востоке.

Жюльетт Боссар Тригнат, заместитель префекта департамента Рона по вопросам безопасности: "Это мероприятие проходит в условиях повышенной террористической угрозы. Как вы знаете, мы находимся в режиме повышенного внимания, поэтому это событие явно побудит нас быть как можно более бдительными".

Фестиваль, который впервые был проведен в 1989 году, отменяли дважды - в 2015-м после терактов в Париже и в 2020-м из-за пандемии.

В этом году организаторы разработали как всегда обширную программу, но большая часть центра города будет оцеплена.

Для обеспечения безопасности мероприятия привлечены пятьсот сотрудников национальной полиции и 220 местных полицейских, а также 400 сотрудников охранных агентств. Военные будут патрулировать периметр и охранять мосты через реки города.

Грэгори Дусе, мэр Лиона: "Праздник света - единственное мероприятие, во время которого систематически действует план (безопасности) ORSEC, поэтому мы в любом случае находимся на максимальном уровне мобилизации всех сил безопасности и охраны".

Местные власти также запретили проведение ультраправого марша, запланированного одновременно с ежегодным шествием во время фестиваля, после недавних актов насилия со стороны экстремистских групп.

Нельсон Буар, директор службы общественной безопасности департамента Рона: "Если на полях фестиваля будут предприняты попытки или совершены насильственные действия агрессивными группами, мы, конечно, вмешаемся в зависимости от характера этих действий".

Лорин Чадвик, Euronews: "Безопасность на Празднике света находится на самом высоком уровне с 2016 года. Художественный руководитель фестиваля сказал Euronews, что ожидает большого числа посетителей. Отели и рестораны уже забронированы. В этом году, выйдя за пределы центра города, фестиваль рассчитывает охватить еще большее количество людей".