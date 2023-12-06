Зеленский: "Альтернативы борьбе с российской оккупацией нет"

By Euronews

Владимир Зеленский заявляет, что альтернативы борьбе с российской оккупацией нет, и пытается снова заручиться поддержкой западных союзников

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Президент Украины Владимир Зеленский в день Вооруженных сил страны поздравил военных с праздником и заверил, что временно оккупированные территории будут освобождены.

По пути от своего офиса к стене памяти украинских героев он призвал украинцев тоже прийти на это место, чтобы отдать дань уважения павшим, и пообещал, что их ждет победа.

Владимир Зеленский, президент Украины: "А как иначе? Это наша земля, это наши люди. Разве есть альтернатива? Нет. Позади 9 лет и 651 день войны, а впереди победа. А как иначе? Разве может быть альтернатива?"

Зеленский пытается снова заручиться поддержкой в стране и за рубежом

В последние недели Зеленский объехал несколько передовых позиций ВСУ, чтобы воодушевить солдат на фоне застопорившегося контрнаступления.

Украинский президент примет участие в виртуальной встрече лидеров "Большой семерки", чтобы снова заручиться поддержкой западных союзников.

В последнее время на Западе высказываются сомнения в целесообразности оказания дальнейшей помощи Киеву.

Накануне Зеленский неожиданно отменил свое выступление в американском Сенате после того, как Конгресс не смог согласовать новый пакет мер поддержки Украине.