Ближневосточное турне российского президента

By Euronews

Владимир Путин совершает визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Это первая поездка Путина в ближневосточный регион с момента начала пандемии коронавируса и вторжения России в Украину.

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Глава российского государства Владимир Путин в Абу-Даби провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зайд Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международные проблемы.

Затем Путин направился в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде у него запланирована встреча с наследным принцем и председателем совета министров Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Это первая поездка Путина в регион с момента начала пандемии коронавируса и вторжения России в Украину. На Путина выдан ордер на арест Международного уголовного суда. Но ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не подписали учредительный договор МУС, а значит не несут обязательств по задержанию Путина.

Седьмого декабря Путин возвращается в Москву, где у него пройдут переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.