Дети Абрамовича имеют литовское гражданство

О литовском гражданстве двух детей Абрамовича сообщили журналисты-расследователи консорциума OCCRP. Они также выяснили, что те переоформили на себя часть состояния российского миллиардера, чтобы защитить его от санкций.

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Власти Литвы подтвердили, что, как минимум, двое детей российского олигарха Романа Абрамовича являются гражданами этой страны. Об этом заявила глава МВД республики Агне Билотайте.

При этом Билотайте подчеркнула, что Аркадий и Анна Абрамович получили паспорта еще до российского вторжения в Украину.

О литовском гражданстве двух детей Абрамовича сообщили журналисты-расследователи консорциума OCCRP. Они также выяснили, что те переоформили на себя часть состояния российского миллиардера, чтобы защитить его от санкций.

Глава литовского МВД заявила, что теперь страна намерена поменять законы о гражданстве, чтобы их нельзя было использовать для обхода санкций. Она также заявила о планах инициировать поправки, чтобы в зависимости от ситуации с безопасностью эти люди могли потерять гражданство нашей страны.

При этом глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте отметила, что литовские законы в настоящий момент не позволяют аннулировать гражданство, которое было получено в ходе стандартной процедуры. Анна и Аркадий получили паспорта, репатриировшись в стране: бабушка и дедушка Романа Абрамовича жили в Литве в 40-х годах.