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В Словении усилилась риторика, направленная против мигрантов

Словенские солдаты, развернутые для демонтажа пограничного забора, снимают бритвенную проволоку на пограничном переходе с Хорватией в Крмацине, Словения, 15 июля 2022 года.
Словенские солдаты, развернутые для демонтажа пограничного забора, снимают бритвенную проволоку на пограничном переходе с Хорватией в Крмацине, Словения, 15 июля 2022 года. Авторское право Darko Bandic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Бывший премьер-министр от консерваторов Янез Янша посоветовал словенцам вооружиться, чтобы защитить свою страну.

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В Центральной Европе  появляются заборы и стены. Словения боится стать своего рода тупиком для беженцев, поскольку ее соседи — Австрия, Венгрия и Италия  — вновь ввели пограничный контроль. 

Риторика, предостерегающая словенцев от потока мигрантов, набирает обороты.

Бывший премьер-министр от консерваторов Янез Янша посоветовал словенцам вооружиться, чтобы защитить свою страну. В адрес политика звучат обвинения в ксенофобии.

"Это скандальное заявление, где он в шутку говорит: вооружайтесь, но легально. Что значит легально? Если вы вооружаетесь, неважно, незаконно это или законно", — говорит словенская писательница Светлана Слапшак. 

В Словении в этом году цифры нелегального въезда мигрантов выросли в три раза  по сравнению с прошлым годом. И, по словам Яншы, силы безопасности в данный момент ослаблены и не смогут защитить своих граждан. Об этом он заявил Euronews Сербия.

"Это было заявление не как реакция на войну в Украине. Это было заявление о нынешней беззаконной ситуации в Словении и о том, чтобы получить возможность защитить себя как страну", — сказал Янез Янша. 

Словения является последним отрезком на балканском пути для беженцев, спасающихся от войны, таких как сирийцы, афганцы и многие другие.

"Это влияет на жизнь людей, которые там находятся, потому что когда ты звонишь и говоришь, что ищешь квартиру для друга из Сирии, и все теперь видят только террористов, террористов, террористов, у этого человека нет шансов получить квартиру",  — говорит Миха Блажич, из НПО "Embassy Rog". 

Италия восстановила контроль на границе со Словенией в октябре прошлого года. Как следствие, правительство Словении начало укреплять национальные границы с Хорватией.

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