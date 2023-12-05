В Словении усилилась риторика, направленная против мигрантов

By Euronews

Бывший премьер-министр от консерваторов Янез Янша посоветовал словенцам вооружиться, чтобы защитить свою страну.

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В Центральной Европе появляются заборы и стены. Словения боится стать своего рода тупиком для беженцев, поскольку ее соседи — Австрия, Венгрия и Италия — вновь ввели пограничный контроль.

Риторика, предостерегающая словенцев от потока мигрантов, набирает обороты.

Бывший премьер-министр от консерваторов Янез Янша посоветовал словенцам вооружиться, чтобы защитить свою страну. В адрес политика звучат обвинения в ксенофобии.

"Это скандальное заявление, где он в шутку говорит: вооружайтесь, но легально. Что значит легально? Если вы вооружаетесь, неважно, незаконно это или законно", — говорит словенская писательница Светлана Слапшак.

В Словении в этом году цифры нелегального въезда мигрантов выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. И, по словам Яншы, силы безопасности в данный момент ослаблены и не смогут защитить своих граждан. Об этом он заявил Euronews Сербия.

"Это было заявление не как реакция на войну в Украине. Это было заявление о нынешней беззаконной ситуации в Словении и о том, чтобы получить возможность защитить себя как страну", — сказал Янез Янша.

Словения является последним отрезком на балканском пути для беженцев, спасающихся от войны, таких как сирийцы, афганцы и многие другие.

"Это влияет на жизнь людей, которые там находятся, потому что когда ты звонишь и говоришь, что ищешь квартиру для друга из Сирии, и все теперь видят только террористов, террористов, террористов, у этого человека нет шансов получить квартиру", — говорит Миха Блажич, из НПО "Embassy Rog".

Италия восстановила контроль на границе со Словенией в октябре прошлого года. Как следствие, правительство Словении начало укреплять национальные границы с Хорватией.