Исследование PISA-2022: в мире падает успеваемость учащихся

По оценкам экспертов образования, страны Азии лидируют в глобальном рейтинге грамотности школьников. В Европе лидирует Эстония. Но показатели во многих странах снижаются.

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Страны Азии показали лучший результат по итогам исследования PISA-2022 (Международной программы оценки учащихся).

Исследование Pisa, публикуемое каждые три года (но в этот раз отложенное на год после пандемии коронавируса), стало глобальным эталоном, к которому внимательно присматриваются правительства.

С 2000 года в нем оценивается эффективность систем образования по научным, математическим и читательским навыкам 15-летних учеников. Каждый раз одна из этих трех областей рассматривается более подробно.

В 2022 году в заданиях приняли участие 690 000 молодых людей в 81 стране и территории.

На этот раз более подробно рассматривалась эффективность систем образования в области математики.

По итогам исследования лидирует Сингапур. За ним следуют Макао, Тайвань, Гонконг, Япония и Южная Корея.

В странах ОЭСР наблюдается "беспрецедентное падение" успеваемости после пандемии ковида.

Вместе с тем эксперты отмечают, что падение показателей в трех измеряемых областях можно лишь частично объяснить пандемией , потому что "результаты в чтении и естественных науках уже снижались, а негативные тенденции в математике были заметны еще до 2018 года" в нескольких странах, включая Францию, когда проводилось последнее исследование.

В Японии, Сингапуре и Южной Корее показатели улучшились, несмотря на коронавирусные ограничения.

"Мы продолжаем наблюдать, как азиатские страны, особенно в области математики, действительно выходят на лидирующие позиции", — объясняет Эрик Шарбонье, специалист по образованию в ОЭСР.

Среди страны Европы лидирует Эстония, которая также входит в глобальную десятку лучших по математике.

Помимо Франции, самый резкий спад наблюдался в Германии и Польше, где успеваемость учащихся была на уровне, типичном для тех, кто был на год моложе в 2018 году.