Власти Нигерии расследуют инцидент с ударом БПЛА по мирным людям

By Euronews

Десятки мирных людей стали жертвами удара армейского беспилотника в Нигерии. Власти заявили, что БПЛА был нацелен на террористов и бандитов. Армия принесла извинения.

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В Нигерии в результате атаки армейского беспилотника в штате Кадуна погибли по меньшей мере 85 мирных жителей.

Сообщается, что в основном жертвами удара стали женщины и дети, отмечавшие мусульманский праздник.

Десятки людей получили ранения и были госпитализированы. Власти назвали удар "несчастным случаем", заявив, что дроны были нацелены на террористов и бандитов. Глава государства поручил провести тщательное и полноценное расследование инцидента.

Глава нигерийской армии посетил место ЧП и принес извинения.