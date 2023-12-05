Непогода в Европе: три жертвы в Германии

А в Якутию пришли суровые морозы.

Германия

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Ледяной дождь и снегопады в Германии стали причиной дорожно-транспортных происшествий, в которых во вторник погибли три человека, а аэропорт Мюнхена временно приостановил полеты. В Саксонии в аварию попал школьный автобус, погиб ребенок, еще шестеро школьников пострадали. Двое взрослых, включая водителя, получили тяжелые ранения.

Еще два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и тягача на трассе А8 в Верхней Баварии. По данным полиции, их автомобиль занесло под заднюю часть грузовика, который остановился поперек шоссе в ночь с понедельника на вторник из-за ледяной корки на поверхности шоссе.

Автомагистраль A99 возле Мюнхена была остановлена в обоих направлениях после того, как 13 автомобилей попали в массовую аварию.

Оператор поездов Deutsche Bahn заявил, что движение в районе Мюнхена будет затруднено на несколько дней.

Железнодорожное сообщение с австрийскими городами Зальцбург и Инсбрук, а также с Цюрихом в Швейцарии, было приостановлено рано утром во вторник. В Deutsche Bahn заявили, что также могут быть отмены и задержки поездов в других частях юга Германии. Пассажиров попросили перенести несущественные поездки на среду.

На юге Германии, а также в соседних Австрии и Швейцарии сильные снегопады повлияли на работу общественного транспорта, в горах существует опасность схода лавин.

Великобритания

В ряде регионов Англиинепогода привела к наводнениям, было нарушено железнодорожное сообщение, несколько дорог остаются закрытыми.

На севере Англии в Камбрии из-за сильного снегопада без доступа к электричеству остались тысячи домохозяйств, машины застряли на заснеженных дорогах.

Польша

В Кракове до сих пор пытаются справиться с последствиями мощного снегопада, накрывшего город в минувшие выходные. На улицах города использовали 4600 тонн соли. За три дня на уборку снега было потрачено больше средств, чем за целый зимний сезон в некоторые годы.

Морозы в Якутии

В нескольких районах Якутии температура воздуха упала до -50 градусов Цельсия.

В Оймяконе была зафиксирован температура в -57 градусов Цельсия.

Якутск окутал густой туман.