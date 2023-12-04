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Венесуэльцы претендуют на богатый нефтью регион соседней Гайаны

Венесуэла
Венесуэла Авторское право Matias Delacroix/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Венесуэле прошел консультативнывй референдумпо территориальному спору с Гайной. Конфликт длится с XIX века.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил граждан с победой на консультативном референдуме по территориальному спору с Гайаной.

93% избирателей, учавствовавших в плебисците, проголосовали за включение в состав страны региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки. В Гайане референдум расценили как шаг к аннексии территории.

Спор за принадлежность территории продолжается с XIX века. Конфликт между Венесуэлой и Гайаной обострился после того, как в 2015 году в Эссекибо были открыты богатые месторождения нефти и газа.

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