В Мадриде прошла акция против амнистии сепаратистов

By Euronews

В испанской столице тысячи людей приняли участие в манифестации против закона об амнистии каталонских сепаратистов.

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Тысячи людей в центре Мадрида вышли на акцию протеста против закона об амнистии сепаратистов. Демонстрацию организовала консервативная Народная партия.

Манифестанты осудили председателя правительства Педро Санчеса, который, по словам некоторых участников акции, решил обменять Испанию на пост.

Лидер социалистов смог занять премьерское кресло благодаря парламентской поддержке каталонских политических сил, выступающих за независимость региона. Достигнутые с ними договоренности предусматривают продвижение закона об амнистии каталонских сепаратистов.