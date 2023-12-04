EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В Мадриде прошла акция против амнистии сепаратистов

Мадрид, Испания
Мадрид, Испания Авторское право AFPTV
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В испанской столице тысячи людей приняли участие в манифестации против закона об амнистии каталонских сепаратистов.

РЕКЛАМА

Тысячи людей в центре Мадрида вышли на акцию протеста против закона об амнистии сепаратистов. Демонстрацию организовала консервативная Народная партия.

Манифестанты осудили председателя правительства Педро Санчеса, который, по словам некоторых участников акции, решил обменять Испанию на пост.

Лидер социалистов смог занять премьерское кресло благодаря парламентской поддержке каталонских политических сил, выступающих за независимость региона. Достигнутые с ними договоренности предусматривают продвижение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Почему Испания в отличие от других стран-членов ЕС так активно поддерживает Палестину?

Обновлённое правительство приступило к работе

В Мадриде прошел митинг против амнистии каталонских сепаратистов

движение за независимость Педро Санчес (премьер-министр Испании) Мадрид Каталония: дорога к независимости