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Танки ЦАХАЛ на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля расширяет наземную операцию на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля расширяет наземную операцию на юге сектора Газа Авторское право Ohad Zwigenberg/AP
By Euronews
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Армия обороны Израиля расширяет наземную операцию на юге сектора Газа. К Хан-Юнису, где, как полагают в израильской армии, находится руководство ХАМАС, приближаются танки ЦАХАЛ.

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Десятки израильских танков вошли в южную часть сектора Газа в районе Хан-Юниса в понедельник, передает агентство "Франс Пресс".

В Армии обороны Израиля сообщили, что в ходе операций в Газе в ночь на понедельник поражено около 200 целей ХАМАС. Один из штабов группировки находился в общеобразовательной школе, заявили в ЦАХАЛ. На территории учебного заведения обнаружены две туннельные шахты, использовавшиеся, в том числе для хранения боеприпасов.

Израильские военные расширяют наземную операцию на юге сектора, в районе города Хан-Юнис, где, как считается, скрывается высшее руководство ХАМАС.

Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич, прибывшая в сектор, назвала страдания жителей Газы "невыносимыми".

"Неприемлемо, что у гражданских лиц нет безопасного места в Газе и что в условиях военной блокады невозможно обеспечить адекватную гуманитарную помощь, - заявила президент МККК.

Германия также призывает Израиль гарантировать "реальную" защиту мирных жителей.

"Мы ожидаем от Израиля, что не только призывы к гражданским лицам покинуть опасную зону, но и обеспечение им реальной возможности найти безопасное убежище в другом месте", - заявил на брифинге официальный представитель МИД Германии Себастьян Фишер.

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в секторе с начала военной операции Израиля в ответ на нападение 7 октября погибли 15 899 человек.

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