В "Европейской солидарности" назвали недостоверной информацию СБУ о встрече Порошенко с Орбаном

Зарубежную командировку депутата Верховной рады Украины Петра Порошенко парламент отменил после получения письма из СБУ, где сочли, что встреча политика с "другом Путина" венгерским премьером Виктором Орбаном может быть использована Россией в пропагандистских целях.

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В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко назвали недостоверной информацию Службы безопасности страны о якобы планировавшейся встрече политика с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По данным СБУ, встреча депутата Верховной hады с "другом Путина" Орбаном могла быть использована Россией в пропагандистских целях, поэтому Порошенко не выпустили из Украины, аннулировав разрешение на выезд.

Сам политик назвал произошедшее "театром абсурда". По его словам, в Варшаве и Вашингтоне у него были запланированы встречи с представителями Конгресса США и Сейма Польши по вопросам евроинтеграции, военной и финансовой поддержки.

В Венгрии заявили, что подобные новости являются "ещё одним свидетельством того, что Украина не готова к членству в Европейском союзе". "Венгрия не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского", - говорится в публикации официального представителя венгерского правительства Золтана Ковача.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь выразил серьезные опасения относительно безопасности оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции, после того как на АЭС произошло полное отключение электроэнергии.

"Недавнее отключение от внешнего питания - еще одно напоминание о том, насколько ненадежна ситуация в том, что касается ядерной безопасности этой АЭС", - заявил Гросси, отметив, что на нее могут оказать воздействие и события, происходящие за пределами станции.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки Россия нанесла еще несколько авиаударов по Украине. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов восьми областей страны, включая Запорожскую.

ЗАЭС временно отключилась от внешнего источника питания в ночь на 2 декабря. Это уже восьмой случай за время войны в Украине, отмечают в МАГАТЭ. По словам Гросси, перебои в электроснабжении станции ставят под угрозу физическую и ядерную безопасность объекта. Поступление электричества во время блэкаута обеспечивали дизельные генераторы АЭС, пока подсоединение не было восстановлено. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с сентября 2022 года. В задачи инспекторов входит наблюдение и оценка безопасности атомной электростанции.