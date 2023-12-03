Нетаньяху: "Мы будем вести войну, пока не достигнем всех целей"

Израильская армия нанесла в ночь на воскресенье несколько ударов по объектам ХАМАС в Газе. В Тель-Авиве состоялась акция с участием бывших заложников. В сектор были допущены около 100 грузовиков с гуманитарной помощью.

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Армия обороны Израиля нанесла в ночь на воскресенье несколько ударов по объектам ХАМАС в районе Хан-Юниса и других частях сектора Газа. С момента возобновления боевых действий два дня назад в Газе было поражено более 400 целей.

Израильское руководство призывает мирных жителей эвакуироваться в специально обозначенные безопасные зоны в секторе.

"Мы будем продолжать войну, пока не достигнем всех поставленных целей", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подтвердив намерение полностью ликвидировать группировку ХАМАС в Газе.

Нетаньяху также предостерег движение "Хезболлах" от вступления в полномасштабную войну: в этом случае "Хезболлах" "уничтожит Ливан своими собственными руками", подчеркнул израильский премьер.

В Тель-Авиве в субботу вечером состоялась акция с участием нескольких бывших заложников, освобожденных во время недельного перемирия. Собравшиеся говорили о необходимости добиться нового прекращения огня для освобождения всё удерживаемых боевиками людей. На сегодняшний день, в заложниках у ХАМАС остаются не менее 136 человек.

Участники акции в Тель-Авиве. Находившая в заложниках у боевиков ХАМАС Ирина Тати (в центре) была освобождена 29 ноября Ariel Schalit/AP

Глава израильской разведки отозвал из Катара её представителей, которые участвовали в переговорах об освобождении заложников. Это было сделано по указанию премьера Биньямина Нетаньяху, "поскольку переговоры зашли в тупик".

ХАМАС заявляет, что обмена заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, больше не будет до окончания израильской агрессии. Остающиеся в заложниках, согласно заявлениям боевиков, израильские солдаты или бывшие военные, и "никаких переговоров в их отношении не будет до окончания боевых действий", заявляют в ХАМАС.

По данным органов здравоохранения Газы, с начала израильской операции в секторе погибли более 15 тысяч человек. Многие остаются погребенными под обломками разрушенных зданий.

В единственном действующем травматологическом центре на севере Газы тела погибших сложены в ряды на парковке, а пол внутри больницы залит кровью, сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на старшего сотрудника ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Роба Холдена.

"Все это напоминает фильм ужасов, – рассказал Холден. – Пациенты с тяжелыми травмами лежат на полу. О них заботятся, но количество персонала относительно невелико, многие медработники ушли со своими семьями на юг Газы или погибли".

Израиль начала военную операцию "Железные мечи" в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС на израильские города 7 октября, жертвами которого стали более 1200 человек, свыше 240 – оказались в заложниках у боевиков. Власти Израиля заявляют, что цель операции - ликвидация ХАМАС в Газе и освобождение всех захваченных группировкой людей.