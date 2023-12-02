Зеленский ждёт "комплексных решений" по мобилизации

Вопросы мобилизации и демобилизации в Украине обсуждались на заседании ставки верховного главнокомандующего. Всеобщая мобилизация в стране была объявлена после начала российского вторжения. Заявление Зеленского совпало с подписанием Путиным указа об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в системе мобилизации необходимы изменения. Этот вопрос обсуждался на заседании ставки верховного главнокомандующего 1 декабря. Зеленский сказал, что ждёт комплексных предложений по этому вопросу, которые должны принести "конкретные результаты" в следующем году.

_"Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех , кто придет в армию._И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи", - отметил Зеленский.

В частности, президент Украины хочет получить от военных чёткий план того, как будет организована ротация тех, кто принимал участие в боевых действиях более года и девяти месяцев.

Всеобщая мобилизация в Украине была объявлена в феврале 2022 года, сразу после начала полномасштабного российского вторжения. В ноябре Верховная рада продлила её срок еще на три месяца, до середины февраля 2024 года.

Заявление Владимира Зеленского о необходимости внесения изменений в систему мобилизации в Украине совпало с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным указа об увеличении штатной численности российских вооруженных сил почти на 170 тысяч человек - до 1,3 млн. Как отметили в Минобороны РФ, мобилизацию в России в связи с этим проводить не будут: армия будет увеличена "за счёт граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту".