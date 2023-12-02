Звёздный час Маколея Калкина

Маколей Калкин из "Один дома" получил звезду на Аллее славы и встретился со своей экранной мамой

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Маколей Калкин, звёздный ребёнок 1990-х, ставший всемирно известным после блокбастера "Один дома", получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

"Калкин -один из величайших героев поп-культуры последних нескольких десятилетий", - заявили в Отборочным комитете Аллеи славы. Одной из первых поздравила коллегу актриса Кэтрин О'Хара, сыгавшая в фильме маму оставшегося дома мальчика.

43-летний Калкин, отец двоих детей, признался, что для него это чрезвычайно эмоциональный момент.

"Не могу дождаться, когда окажусь подальше от ваших камер, ребята, чтобы выплакаться", - сказал он операторам.

На церемонию открытия Маколей Калкин пришёл с женой Брендой Сонг и обоими сыновьями, младшему из которых всего восемь месяцев.