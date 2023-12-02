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Alitalia увольняет 2 700 сотрудников

ITA, преемник Alitalia
ITA, преемник Alitalia Авторское право RAI
By euronews
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Итальянский авиаперевозчик теряет последнюю высоту

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Авиакомпания Alitalia, находящаяся на стадии ликвидации, готовится уволить 2 700 сотрудников. Руководство направило письмо правительству и профсоюзам, в котором объявило о "начале процедуры, определяющей, несмотря на сожаление, увольнения в связи с сокращением штата". 

Эта мера затронет более 2 700 работников, которые находились в ситуации временного трудоустройства.  В октябре 2021 года большая часть активов крупнейшего итальянского авиаперевозчика перешла компании ITA - Italia Trasporto Aereo, которая сохранила часть старых сотрудников. 

Alitalia начала резко "терять высоту" в 2008 году. А в 2014 она была приватизирована эмиратской Etihad Airways, которая приобрела все акции компании у правительства Италии, а также провела ребрендинг и купила слоты в крупных аэропортах Европы.

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