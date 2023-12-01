В секторе Газа возобновились бои. ХАМАС утверждает о десятках убитых

Грохот выстрелов и взрывов после недельного перемирия, в ходе которого удалось провести масштабный обмен заложников на заключённых и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. ЦАХАЛ пишет о поражении более 200 "террористических целей" с 7 утра.

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Еврейское государство и палестинские боевики обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий в секторе Газа.

В заявлении, опубликованном в пятницу, ХАМАС утверждает, что Израиль "отклонил все предложения" о продлении перемирия. Группировка якобы предложила вернуть тела троих членов семьи Бибас (Кфира, Ариэля и их матери Шири), а также освободить отца детей – Ярдена Бибаса. В офисе премьера Нетаньяху назвали это "пропагандой".

По последним данным Минздрава ХАМАС, более сотни жителей Газы погибли в пятницу в результате израильских бомбардировок. Публикуемые цифры, которые невозможно проверить, постоянно растут.

Израиль отчитался о поражении более 200 "террористических целей".

Во многих израильских городах сработала система оповещения о падении ракет.

Пятеро солдат ЦАХАЛ получили ранения в результате миномётного обстрела в районе южной общины Нирим, сообщают военные.

Израильтяне сбросили листовки в южном городе Хан-Юнис, приказывая гражданскому населению эвакуироваться в приграничный Рафах. Израильские военные опубликовали в Интернете карту, на которой сектор Газа разделён на квадраты, что указывает на то, что операции на юге могут проводиться иначе, чем на севере анклава, который раньше был эпицентром боёв.

В сообщении на арабском говорится, что жители должны проверять карту и следовать указаниям ЦАХАЛ, "чтобы сохранить свои жизни".

Гуманитарная помощь и топливо, предназначенные для Газы, были заблокированы на КПП "Рафах", сообщают египетские источники в службах безопасности и гуманитарных организациях.

Генсек ООН "глубоко сожалеет" о прекращении перемирия, представитель ЮНИСЕФ осуждает тех, кто решил, "что убийства детей могут возобновиться".

При этом в Катаре заявляют, что переговоры Израиля с ХАМАС продолжаются, а Доха добивается возвращения к режиму прекращения огня.

По данным правительства Израиля, после того, как 110 заложников вернулись домой, в руках боевиков остаются ещё 137 человек.