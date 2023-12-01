В Ирландии нарастают ультраправые настроения

By Euronews

В Ирландии растет число людей, поддерживающих ультраправую идеологию, после нападения в Дублине на прошлой неделе, когда иммигрант ранил ножом женщину и троих детей

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Сцены, разыгравшиеся в Дублине на прошлой неделе после нападения с ножом на женщину и трех детей, потрясли ирландцев. Гневные протесты на улицах показали, что в стране набирают силу ультраправые взгляды.

Джон Муни, редактор отдела криминальной хроники газеты Sunday Times: "Ультраправые - очень небольшое движение в Ирландии, однако они питают беспокойство по поводу иммиграционной системы в Ирландии, влияния большого количества мигрантов на ирландское общество, создания нагрузки на жилищный сектор. Поэтому они извлекают выгоду из этой проблемы".

Центральным вопросом в этом всплеске недовольства ирландским государством является иммиграция. Население Ирландии выросло 3,9 млн человек в 2002 году до более чем 5 миллионов человек.

С 1998 года каждый пятый житель Ирландии родился за границей. 13 тысяч человек в настоящее время являются бездомными, и многие говорят - хватит!

Крайне правая Ирландская партия свободы не имеет своих представителей в парламенте, но ее лидер говорит, что изменение иммиграционной политики в Ирландии давно назрело.

Герман Келли, Ирландская партия свободы: "Я считаю, что правительственная система безрассудного открытия границ, позволяющая большому количеству непроверенных мужчин неизвестного происхождения въезжать в страну, привела, как и во всех странах, будь то Швеция, Франция или Германия, к росту насилия и сексуальных нападений".

При почти полной занятости и процветающей экономике многие люди в Дублине не могут позволить себе жилье из-за растущей арендной платы. При этом организация работодателей (IBEC) утверждает, что иммигранты необходимы, иначе некоторые отрасли экономики рухнут.

Кара Макганн, директор по социальной политике IBEC: "Мы не думаем, что общество или экономика могли бы продолжать существовать без иммигрантов. Это не однородная группа. Мы видим много иммигрантов из Европы, которые в основном приезжают сюда работать".

Кен Маррей, Euronews:"Беспорядки, наблюдавшиеся в Дублине на прошлой неделе, стали серьезным сигналом тревоги для ирландского правительства. Ирландская полиция должна изменить тактику, ирландская общественность возмущена тем, что ультраправые, похоже, взяли верх. Если ирландское правительство не решит должным образом проблемы массовой иммиграции, то, что произошло на этой самой улице на прошлой неделе, может скоро повториться".