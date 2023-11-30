Верховный суд запретил движение ЛГБТК+ в РФ

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Формально "международного общественного движения ЛГБТ" не существует.

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Верховный суд РФ объявил "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа "секретно".

Фактически такой организации не существует, но отныне закон дискриминирует права и свободы ЛГБТ-людей. Российский суд уже не в первый запрещает группы людей, не представляющих собой единого целого с четким уставом и структурой.

Иск Минюста удовлетворил судья Верховного суда Олег Нефедов.

Ранее в РФ уже были приняты два репрессивных по отношению к ЛГБТК-сообществу закона — о пропаганде и запрете смены пола.

"Меня пугает то, какой большой пласт интересных идей, интересных людей и интересного творчества мы потеряем. И, конечно, я боюсь за безопасность этих людей, потому что если они продолжают делать то, что они делают, то они могут оказаться под угрозой", — говорит артист Шафран.

"Просто для того, чтобы, во-первых, отвлечь внимание от войны, от тех неуспехов, которые есть в войне, во-вторых, чтобы откреститься от "коллективного Запада", который "насаждает" всю эту ЛГБТ-идеологию и рушит традиционные ценности и так далее", — говорит Ноэль Шайда из фонд "Сфера".

О защите "традиционных ценностей" президент Владимир Путин заявил, когда объявил о вторжении в Украину и с тех пор риторика, направленная против ЛГБТ-людей, на государственном уровне только усиливается.

Накануне заседания суда российские правозащитники попросили Верховный суд отклонить иск.

Власти РФ отвергают обвинения в дискриминации. Заместитель министра юстиции Андрей Логинов в прошлом месяце выступил в Женеве с докладом о ситуации в России для Совета ООН по правам человека, и заявил, что "ограничение публичной демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений не является формой цензуры".