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Теракт в Восточном Иерусалиме: погибли по меньшей мере три человека

Иерусалим
Иерусалим Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Мужчины, совершившие нападение в Восточном Иерусалиме, ликвидированы израильскими военными. Сообщается, что злоумышленники, открывшие стрельбу по остановке, были связаны с ХАМАС.

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По меньшей мере три человека погибли и одиннадцать получили ранения в результате теракта в Восточном Иерусалиме.

Двое вооруженных преступников подъехали к автобусной остановке на автомобиле, и открыли огонь. Оба были убиты на месте находившимися возле остановки военными.

Израильские СМИ сообщают, что службы безопасности идентифицировали нападавших как братьев, живших в Восточном Иерусалиме, и связанных с ХАМАС. В прошлом они отбывали наказание в израильской тюрьме по обвинению в террористической деятельности.

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