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Суд первой инстанции обязал власти ФРГ выполнять план по климату

Завод в Германии
Завод в Германии Авторское право AP Photo/Martin Meissner
By Ирина Шелудкова
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В суд обратились активисты по защите окружающей среды. В сферах транспорта и строительства правительство не выполняет свой собственный план по выбросам.

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Cуд в Германии обязал правительство в главе с канцлером Олафом Шольцом принять срочные меры по сокращению выбросов парниковых газов с сферах транспорта и строительства. 

В суд обратились активисты по защите окружающей среды из НПО BUND и Deutsche Umwelthilfe (DUH), обвинившие власти в бездействии и невыполнении поставленных целей по максимально допустимым выбросам. 

Экологи призывают к введению конкретных мер, в то время как правительство заявляет, что выполнило свои обязательства по новому закону о климате, принятому в июне и содержащему меры по внедрению тепловых насосов и ветряных турбин и расширению водородной сети.

Высший административный суд Берлина - Бранденбурга постановил, что согласованная 4 октября 2023 года программу по защите климата не отвечает критериям срочной программы действий.

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