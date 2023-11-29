В Японии растет остров из-за извержения вулкана

By Euronews
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Береговая охрана Японии обнародовала кадры с извержением вулкана на острове Ниидзима.
Береговая охрана Японии опубликовала видеокадры, на которых запечатлено извержение вулкана на острове Ниидзима. Он расположен в 160 километрах от Токио. Съемка была сделана беспилотником.
Вулкан выбрасывает пепел и лаву с начала ноября. С тех пор остров, по словам специалистов, увеличился на пятьдесят метров.
Власти продолжают выпускать навигационные предупреждения и призывают находящиеся в этом районе суда проявлять острожность.