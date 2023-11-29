Черногория: подводные камни переписи населения

By Euronews

Результаты переписи населения в Черногории, полагают эксперты, могут изменить статус сербского языка в стране

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Третьего декабря в Черногории стартует перепись населения. Начало процесса было отложено на месяц с тем, чтобы снизить возникшую в обществе напряженность. Противники переписи считают, что она направлена на искусственное увеличение числа сербов в стране и, соответственно, подрыв государственности.

В республике насчитывается порядка 600 тысяч жителей. Черногорцы составляют 45% населения, а сербы – 28%.

Никола Ракочевич, Демократическая партия социалистов Черногории:"Господин Вучич (президент Сербии) заявил по телевидению, что перепись в Черногории является одним из ключевых вопросов для жизненно важных интересов Сербии. Только представьте себе это заявление. Представьте, если бы перед переписью в Сербии хорватский или черногорский президент сказал бы то же самое о меньшинствах в Сербии. Это было бы по меньшей мере странно".

Белград, полагают некоторые эксперты, оказывает давление на сербов в Черногории, требуя от них заявить о своей идентичности.

Славен Димитрич, Euronews Сербия:"Вдоль дорог на морском побережье установлены рекламные щиты, пропагандирующие сербскую идентичность. Более 50 процентов граждан, полагают власти Черногории, могут заявить, что они говорят на сербском языке. Это могло бы вернуть сербский язык в школы и его официальное использование в этой стране".

Между тем, даже некоторые черногорские националисты являются носителями сербского языка. Таким образом, в Черногории, когда речь идет о сербах и черногорцах, язык не является индикатором идентичности.

Мирослав Додерович, профессор факультета философии Университета Подгорицы:"Те, кто был против референдума (о независимости), находятся у власти и используют перепись как возможность укрепить свои аргументы и попытаться повлиять на изменение конституционно-правовой категории и положения сербского языка и национальности".

Черногория вышла из состава Государственного Союза Сербии и Черногории в 2006 году. После выборов 2023 года новое большинство сместило националистов, которые находились у власти с момента обретения страной независимости.