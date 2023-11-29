Переговоры о продлении перемирия

By Euronews

Обе стороны заявляли, что в принципе согласны ещё на 4-5 дней

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В заключительный день прекращения огня между Израилем и Хамас дипломаты прикладывают усилия ради продления перемирия.

СМИ сообщают, что обе стороны в принципе согласны ещё на несколько дней — на условии продолжения обмена палестинских заключённых на израильских заложников.

Тем не менее, в израильском правительстве неоднократно заявляли, что о длительном перемирии и тем более о прекращении боевых действий речь пока идти не может.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

«В ближайшие пару дней мы постараемся сделать всё возможное для продления паузы, чтобы стало возможно освободить больше заложников и доставить больше гуманитарной помощи».

Жители Сектора Газа пользуются прекращением огня для поиска продуктов и предметов первой необходимости. Острее всего ощущается нехватка топлива и питьевой воды. За этими ресурсами выстраиваются огромные очереди, люди вынуждены стоять с раннего утра.

«Чтобы набрать питьевой воды, люди приходят сюда пешком издалека, за 10, 20, 30 километров», — рассказывает владелец опреснительной установки.

Израильская армия накануне вечером провела новый рейд в Дженине на Западном берегу Иордана. По сообщениям палестинских источников, солдаты снесли жилой дом в поисках предполагаемого подземного тоннеля.

В Израиле проходя всё новые демонстрации с призывами к Биньямину Нетаньяху сделать всё для возвращения заложников и не возобновлять боевые действия.