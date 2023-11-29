Из плена ХАМАС освобождены две россиянки

By Euronews

Также палестинцы отпустили 10 израильтян и 4 граждан Таиланда

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В среду вечером начался новый этап освобождения заложников, удерживаемых в Секторе Газа. Красному Кресту предали двух женщин с российско-израильским гражданством. Обе они уже вернулись в Израиль. Сообщается, что муж одной из них был убит во время нападения 7-го октября. Израиль в среду, в рамках нового этапа, освободил ещё 30 палестинских заключенных.

Позже, по данным ЦАХАЛ, были освобождены 10 израильтян и 4 граждан Таиланда.

Дипломаты целого ряда стран работают над возможностью продлить режим прекращения огня. Обе стороны выражали готовность продлить перемирие ещё на 4-5 дней при условии продолжения обмена.

В Израильском правительстве подчёркивают, что долгосрочное перемирие, а тем более прекращение боевых действий не рассматривается.

По израильским данным, в Секторе Газа остаются более 160 заложников. Число палестинских заключённых в Израиле, по оценкам СМИ, может доходить до 10 тысяч человек, из них около половины были задержаны израильскими солдатами и силами безопасности уже после начала войны.