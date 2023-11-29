Израиль проверяет сообщение о гибели 10-месячного заложника

By Euronews

Боевое крыло Хамас утверждает, что семья погибла в результате израильского авиаудара

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Израильская армия проверяет заявление палестинской стороны о гибели троих заложников.

Боевое крыло Хамас — Бригады Изеддина аль-Кассама — сообщило, что что 10-месячный ребёнок — самый младший из похищенных израильтян — стал жертвой израильского авиаудара. Вместе с ним погибли его 4-летний брат и их мать.

Их отец также был похищен, сведений о нём до сих пор нет; бабушка и дедушка были убиты 7-го октября.

Ещё во вторник Хамас сообщал, что больше не удерживает детей и их мать, а передал их другой группировке — именно поэтому они не вошли в списки тех, кого освобождали в рамках договорённостей о прекращении огня.