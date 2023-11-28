Стихия в Украине унесла жизни по меньшей мере 10 человек, 23 получили травмы разной тяжести. Об этом в своем телеграм-канале написал глава украинского МВД Игорь Клименко
Снегопад и шторм в Украине унесли жизни по меньшей мере 10 человек, 23 получили травмы разной тяжести. Об этом в своем телеграм-канале написал глава украинского МВД Игорь Клименко.
1530 автомобилей эвакуированы из-под снежных заносов.
В среду ожидается ухудшение погодных условий. Все аварийные службы страны находятся в состоянии повышенной готовности.
В результате мощного урагана и шторма, власти аннексированного Крыма ввели чрезвычайное положение в десяти муниципалитетах региона.
По данным назначенных Россией властей, утром во вторник около 100 тысяч жителей полуострова еще оставались без электричества.