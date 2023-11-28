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Снегопад и шторм в Украине

Затопленное поле после шторма
Затопленное поле после шторма Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Стихия в Украине унесла жизни по меньшей мере 10 человек, 23 получили травмы разной тяжести. Об этом в своем телеграм-канале написал глава украинского МВД Игорь Клименко

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Снегопад и шторм в Украине унесли жизни по меньшей мере 10 человек, 23 получили травмы разной тяжести. Об этом в своем телеграм-канале написал глава украинского МВД Игорь Клименко.

1530 автомобилей эвакуированы из-под снежных заносов.

В среду ожидается ухудшение погодных условий. Все аварийные службы страны находятся в состоянии повышенной готовности.

В каждой общине важно сделать все возможное, чтобы избежать жертв из-за непогоды. К сожалению, на сегодняшний день жертвы есть. Наибольшее количество в Одесской области - пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 19 человек получили ранения.
Владимир Зеленский
президент Украины

В результате мощного урагана и шторма, власти аннексированного Крыма ввели чрезвычайное положение в десяти муниципалитетах региона.

По данным назначенных Россией властей, утром во вторник около 100 тысяч жителей полуострова еще оставались без электричества.

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