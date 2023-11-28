Шольц в бундестаге: поддержка Украины важна для безопасности самой Европы

By Euronews

Германия будет оказывать военную и финансовую помощь Украине столько, сколько понадобится, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая в бундестаге. В НАТО убеждены, что США также продолжат поддерживать Киев в противостоянии российской агрессии.

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Оказание военной и финансовой помощи Украине имеет важное значение для безопасности самой Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая во вторник в перед депутатами бундестага.

"Никто из нас не хочет даже представлять, насколько серьезные последствия будет иметь победа Путина в этой войне", - отметил немецкий канцлер.

"Мы будем продолжать оказывать помощь столько, сколько потребуется. К этому добавится наша гражданская поддержка через федеральный бюджет, а также через Европейский союз. Деньги, которые, конечно же, не были предусмотрены в бюджете, когда мы вступали в должность и перед началом войны. И все же эта поддержка имеет экзистенциальное значение", - сказал Шольц.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты продолжат поставки оружия Украине, несмотря на политическую неопределённость в Вашингтоне.

"Я уверен, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку, потому что это отвечает интересам их безопасности. И это также соответствует тому, о чем мы договорились", - отметил Столтенберг.

Европейский парламент вскоре намерен открыть постоянное представительство в Киеве. Во вторник спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук и глава Европарламента Роберта Метсола подписали в Брюсселе обновленный меморандум о взаимопонимании между Европарламентом и Радой.

"Это важный и символичный шаг в дальнейшем укреплении наших давних отношений", - подчеркнула на совместной пресс-конференции Метсола.