Все 41 человек извлечены из обрушившегося туннеля на севере Индии

By Euronews

Рабочие спасены после более чем двух недель пребывания в туннеле Силкьяра-Баркот в горном штате Уттаракханд.

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Все 41 человек вызволены спасателями их обрушившегося туннеля на севере Индии, сообщает NDTV. Каждого строительного рабочего вытаскивали по отдельности через узкий проход на колёсных носилках.

Сейчас их доставляют на машинах скорой помощи в ближайшую больницу.

Группа попала в ловушку 12 ноября, когда из-за оползня часть тоннеля длиной 4,5 км, который они строили, обрушилась примерно в 200 метрах от выхода.

Им удалось выжить благодаря пище и кислороду, подаваемым через узкие стальные трубы.

Туннель в Гималаях является частью шоссе Чар Дхам стоимостью 1,5 млрд долларов, одного из самых амбициозных проектов премьер-министра Нарендры Моди, цель которого – соединить четыре места паломничества индуистов сетью дорог протяжённостью 890 км.

Оползни, землетрясения и наводнения – не редкость для этого региона.