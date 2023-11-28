By Euronews

Гроховский и его жена Лена - владельцы гостиничной сети Arche, которая с начала российского вторжения в Украину предоставила беженцам в общей сложности 500 тысяч мест.

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Гроховский и его жена Лена - владельцы гостиничной сети Arche, которая с начала российского вторжения в Украину предоставила беженцам в общей сложности 500 тысяч мест.

Премия Нансена присуждается за заслуги в области защиты прав беженцев. В прошлом году ее лауреатом стала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.