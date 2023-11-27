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У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно с 14 членами экипажа

Греческая береговая охрана обнаружила у острова Лесбос тело члена экипажа затонувшего судна
Греческая береговая охрана обнаружила у острова Лесбос тело члена экипажа затонувшего судна Авторское право Panagiotis Balaskas/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Судно попало в шторм. Сильный ветер и высокие волны усложняют поиски пропавших без вести людей.

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Греческая береговая охрана обнаружила тело одного из 14 членов экипажа затонувшего у острова Лесбос грузового судна. Ещё одного человека удалось спасти. 

Поиски, проводимые в районе крушения, усложняет шторм. 

Шансы найти 12 пропавших без вести живыми тают. 

Утром в воскресенье капитан греческого судна сообщил о механической неисправности и подал сигнал бедствия. После корабль, находившийся в этот момент  в 4,5 милях от берега Лесбоса, исчез с радаров. 

По предварительное версии, из-за сильных волн в трюмы начала набираться вода.  Вследствие чего судно накренилось и затонуло.  

Как сообщается, в спасательной операции задействованы восемь торговых судов, два вертолёта и фрегат ВМС Греции. 

По данным береговой охраны, экипаж судна состоял из восьми египтян, четырёх индийцев и двух сирийцев.

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