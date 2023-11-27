Судно попало в шторм. Сильный ветер и высокие волны усложняют поиски пропавших без вести людей.

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Греческая береговая охрана обнаружила тело одного из 14 членов экипажа затонувшего у острова Лесбос грузового судна. Ещё одного человека удалось спасти.

Поиски, проводимые в районе крушения, усложняет шторм.

Шансы найти 12 пропавших без вести живыми тают.

Утром в воскресенье капитан греческого судна сообщил о механической неисправности и подал сигнал бедствия. После корабль, находившийся в этот момент в 4,5 милях от берега Лесбоса, исчез с радаров.

По предварительное версии, из-за сильных волн в трюмы начала набираться вода. Вследствие чего судно накренилось и затонуло.

Как сообщается, в спасательной операции задействованы восемь торговых судов, два вертолёта и фрегат ВМС Греции.

По данным береговой охраны, экипаж судна состоял из восьми египтян, четырёх индийцев и двух сирийцев.