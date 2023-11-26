Второй обмен заключёнными и заложниками между Израилем и ХАМАС

Ещё 13 израильских заложников ХАМАС, в том числе детей, вернулись домой. Израиль освободил 39 палестинских заключённых женщин и несовершеннолетних.

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Вторая группа освобождённых ХАМАС заложников была доставлена автомобилями Красного Креста в Египет поздно вечером в субботу - 13 израильтян и четверо иностранцев въехали затем в Израиль через КПП Керем Шалом.

ХАМАС отложил освобождение на несколько часов, обвинив Израиль в нарушении условий перемирия. Задержка привела было к напряженному противостоянию, но в конечном итоге всё разрешилось, благодаря усилиям международных посредников.

Израиль, в свою очередь, освободил из тюрем 39 палестинских женщин и несовершеннолетних. Они прибыли на автобусе в Бейтунию на Западном берегу Иордана. По соглашению четырёхдневного перемирия всего за это время должны быть освобождены 50 заложников ХАМАС и 150 палестинских заключённых израильских тюрем, в соотношении три к одному.

Тем временем в Дженине на севере Западного берега палестинцы вступили в столкновения с проводящими здесь рейд израильтянами. В результате этой эскалации двое палестинцев погибли.

В Тель-Авиве тысячи людей собрались на площади, получившей название площадь Заложников. Они приветствовали освобождение ещё одной партии пленников, но требовали вернуть домой всех остающихся у ХАМАС израильтян.

По данным израильских властей, боевики похитили около 240 человек, когда прорвались через границу Газы с Израилем 7 октября, убив около 1200 израильтян и иностранцев.

По данным правительства ХАМАС, в результате начатого Израилем массированного наступления на сектор Газа погибли около 15 тысяч палестинцев.