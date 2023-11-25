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Срочная новость. ХАМАС откладывает передачу заложников

Заложники войны
Заложники войны Авторское право Leo Correa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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ХАМАС откладывает передачу заложников

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Вооруженное крыло ХАМАС заявило в субботу, что отложит освобождение второй группы заложников, удерживаемых в секторе Газа, до тех пор, пока Израиль "не начнет соблюдать соглашение".

Бригады "Эззедин аль-Кассам" требуют "въезда грузовиков с гуманитарной помощью на север сектора Газа" и соблюдения "критериев отбора" при освобождении палестинских заключенных, говорится в пресс-релизе. 

Израильские официальные лица подтвердили, что заложники еще не были переданы Международному комитету Красного Креста (МККК).

Официальный представитель ХАМАС заявляет, что работает над "решением проблем" в связи с задержкой освобождения заложников.

Катар все еще пытается урегулировать кризис, и соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАСом пока остается в силе.

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