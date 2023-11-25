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Россия нанесла крупнейший удар дронами по Украине

Разрушенный дом в Киеве
Разрушенный дом в Киеве Авторское право Felipe Dana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Основной целью атаки был Киев, но под обстрел попали также Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Кировоградская области. Всего Россия выпустила по Украине 75 беспилотников "Шахед" иранского производства, из которых 74 были уничтожены средствами ПВО, сообщили ВВС Украины

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По сообщению украинских ВВС, в субботу утром Россия нанесла крупнейший удар дронами по Украине с момента начала вторжения. Основной целью атаки был Киев, но под обстрел попали также Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Кировоградская области. Всего Россия выпустила по Украине 75 беспилотников "Шахед" иранского производства, из которых 74 были уничтожены средствами ПВО.

В результате воздушного нападения были ранены по меньшей мере пять мирных жителей, несколько зданий, в том числе детский сад, были повреждены осколками от упавших беспилотников.

Атака Киева привел к отключению электроэнергии в 77 жилых домах и 120 учреждениях. Министерство энергетики Украины сообщило, что в результате атаки в Киевской области без электричества остались 17 000 человек.

С наступлением зимы Киев готовится к новым массированным российским обстрелам энергетической инфраструктуры и опасается ситуации, подобной той, что была зимой 2022 года, когда миллионы людей остались без электричества в разгар холодов.

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