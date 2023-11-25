Россия нанесла массированный удар беспилотниками по Киеву

Власти украинской столицы назвали это самой масштабной атакой БПЛА за все время войны. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поддержка Украины со стороны европейских стран остается неизменной. Владимир Зеленский назвал три победы, в которых нуждается Киев.

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Россия в ночь на субботу атаковала Украину беспилотниками, основной целью нападения стал Киев. Власти украинской столицы назвали это самой масштабной атакой БПЛА за все время войны. Воздушная тревога длилась в городе около шести часов.

Над Киевом, по данным городской военной администрации, было сбито почти 50 "шахедов". Их обломки упали на здания и жилые дома в четырех районах города, пострадали несколько человек, в том числе - 11-летняя девочка.

14 и 15 декабря в Брюсселе пройдет заседание Европейского совета, на котором одной из главных тем будет - помощь Украине в ее войне с Россией. Глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Канаде, подчеркнул, что поддержка Украины со стороны европейских стран остается неизменной.

"Мы поддерживаем Украину и будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. Со стороны ЕС мы уже предоставили Украине поддержку на сумму 83 миллиарда евро в различных областях, таких как финансовая и военная. И мы готовы сделать больше. В ближайшие недели мы примем больше решений. Я оптимистичен насчет настроя государств-членов в этой области" Шарль Мишель глава Евросовета

Тем временем, премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с чешским коллегой Петром Фиалой в Праге назвал войну России против Украины "замороженным конфликтом" и заявил, что отправка оружия не поможет ВСУ. Слова политика цитирует АР. В октябре Фицо, который вернулся в премьерское кресло после внеочередных выборов, заявил, что Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине, но продолжит поддерживать отправку ей гуманитарной и гражданской помощи.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом назвал три победы, в которых нуждается Киев: получить дополнительное финансирование в Конгрессе США, добиться от ЕС утверждения нового пакета антироссийских санкций и стать членом ЕС.

По словам украинского лидера, важны все три победы, и он надеется, что в ближайшее время Украине удастся достичь результата.