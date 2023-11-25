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Михаил Касьянов внесен в список "иноагентов"

Михаил Касьянов на марше в память Немцова, 2019 год
Михаил Касьянов на марше в память Немцова, 2019 год Авторское право Pavel Golovkin/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Euronews Digital
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Касьянов возглавлял кабинет министров России с 2000 по 2004 годы. Это самый высокопоставленный представитель российской власти, которого Минюст объявляет "иноагентом".

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Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов внесен в списки тех, кого Минюст РФ считает "иноагентами". В заявлении ведомства говорится, что Касьянов  распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также выступал против "специальной военной операции на Украине".

Касьянов возглавлял кабинет министров России с 2000 по 2004 годы. Это самый высокопоставленный представитель российской власти, которого Минюст объявляет "иноагентом". Касьянов покинул Россию в июне 2022 года. До начала российского вторжения в Украину он возглавлял небольшую консервативно-либеральную партию ПАРНАС. 

Статус "иноагента" де-факто вычеркивает человека из числа тех, кого могут цитировать работающие в России издания. 

Помимо Касьянова, в список "иноагентов" включили историка Илью Венявкина, журналистов Илью Давлятчина и Идриса Юсупова и ООО "Люди", связанное с "Командой против пыток".

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