Михаил Касьянов внесен в список "иноагентов"

Касьянов возглавлял кабинет министров России с 2000 по 2004 годы. Это самый высокопоставленный представитель российской власти, которого Минюст объявляет "иноагентом".

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Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов внесен в списки тех, кого Минюст РФ считает "иноагентами". В заявлении ведомства говорится, что Касьянов распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также выступал против "специальной военной операции на Украине".

Касьянов возглавлял кабинет министров России с 2000 по 2004 годы. Это самый высокопоставленный представитель российской власти, которого Минюст объявляет "иноагентом". Касьянов покинул Россию в июне 2022 года. До начала российского вторжения в Украину он возглавлял небольшую консервативно-либеральную партию ПАРНАС.

Статус "иноагента" де-факто вычеркивает человека из числа тех, кого могут цитировать работающие в России издания.

Помимо Касьянова, в список "иноагентов" включили историка Илью Венявкина, журналистов Илью Давлятчина и Идриса Юсупова и ООО "Люди", связанное с "Командой против пыток".