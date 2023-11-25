EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Поставки гуманитарной помощи в сектор Газа ускорились

Автомобили Красного Креста, помогающие регулировать ситуацию в секторе Газа
Автомобили Красного Креста, помогающие регулировать ситуацию в секторе Газа Авторское право MAHMUD HAMS/AFP
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Гуманитарная помощь начала поступать в Газу в большем объеме после объявления четырёхдневного перемирия. 200 грузовиков уже въехали в сектор.

РЕКЛАМА

Перемирие в войне между Израилем и ХАМАС, начавшееся в семь часов утра в пятницу, позволило ускорить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

По данным Координационного бюро Израиля и Палестинской автономии (COGAT), в анклав въехали 200 грузовиков. 

По меньшей мере 137 из них были выгружены бригадами ООН, включая топливо и газ.

Джо Байден, президент США:

"И еще сотни грузовиков также занимают позиции, готовые въехать в Газу в ближайшие дни, чтобы поддержать невинных палестинцев, которые сильно страдают из-за войны, которую развязал ХАМАС. ХАМАС на это наплевать".

Из Массачусетса президент США поблагодарил эмира Катара и президента Египта за помощь в заключении соглашения между Израилем и ХАМАС.

После начала перемирия многие палестинцы воспользовались возможностью вернуться в свои дома на севере сектора Газа. Некоторые нашли только руины. 

В то же время десятки раненых были переведены с севера в больницы Хан-Юниса на юге анклава, по меньшей мере 21 человек в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ООН по координации гуманитарных вопросов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Кризис в Газе: люди ищут близких среди погибших, а врачи считают, что худшее впереди

Боевые действия в Газе и обстрелы Израиля не прекращаются, несмотря на соглашение о перемирии

Израиль и ХАМАС достигли соглашения: боевики отпустят 50 заложников

Сектор Газа Хамас Палестино-израильский конфликт