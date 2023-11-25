Поставки гуманитарной помощи в сектор Газа ускорились

Гуманитарная помощь начала поступать в Газу в большем объеме после объявления четырёхдневного перемирия. 200 грузовиков уже въехали в сектор.

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Перемирие в войне между Израилем и ХАМАС, начавшееся в семь часов утра в пятницу, позволило ускорить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

Today, Nov. 24, 200 trucks carrying humanitarian aid were transferred to international organizations working in the Gaza Strip via the Rafah Crossing. This was approved by Israel as part of the humanitarian pause and the framework for the release of the hostages. pic.twitter.com/51s9ARnGpM — COGAT (@cogatonline) November 24, 2023

По данным Координационного бюро Израиля и Палестинской автономии (COGAT), в анклав въехали 200 грузовиков.

On the first day of the humanitarian pause in #Gaza:



➡️ 137 trucks carrying vital aid were offloaded - the biggest convoy since 7 Oct.

➡️ 129,000 litres of fuel & 4 trucks of gas entered the Strip.

➡️ 21 critical patients were evacuated from the north.



Press Release 👇 — UN Humanitarian (@UNOCHA) November 24, 2023

По меньшей мере 137 из них были выгружены бригадами ООН, включая топливо и газ.

Джо Байден, президент США:

"И еще сотни грузовиков также занимают позиции, готовые въехать в Газу в ближайшие дни, чтобы поддержать невинных палестинцев, которые сильно страдают из-за войны, которую развязал ХАМАС. ХАМАС на это наплевать".

Из Массачусетса президент США поблагодарил эмира Катара и президента Египта за помощь в заключении соглашения между Израилем и ХАМАС.

После начала перемирия многие палестинцы воспользовались возможностью вернуться в свои дома на севере сектора Газа. Некоторые нашли только руины.

В то же время десятки раненых были переведены с севера в больницы Хан-Юниса на юге анклава, по меньшей мере 21 человек в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ООН по координации гуманитарных вопросов.