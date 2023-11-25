Марши за права женщин прошли по всему миру

По случаю Международного дня борьбы против насилия в отношении женщин феминистские ассоциации и профсоюзы провели демонстрации по всему миру. Участники шествий требовали обеспечить более надежную защиту женщин - жертв насилия
По случаю Международного дня борьбы против насилия в отношении женщин феминистские ассоциации и профсоюзы провели по всей Франции демонстрации. Участники шествий требовали обеспечить более надежную защиту женщин - жертв насилия.
Он перечислил уже принятые меры (продление времени работы телефона 3919, создание цифровой платформы поддержки, упрощение подачи жалоб, увеличение числа профильных следователей, введение "телефонов серьезной опасности" и "браслетов непосредственной опасности", создание пунктов временного размещения) и приветствовал усилия, "которые принесли свои плоды".
В Нанте женщины собрались вокруг (фальшивого) гроба, выкрашенного в красный цвет и снабженного прорезью, в которую они просовывали плакаты с надписью "Феминицид" на которых были написаны имена женщин убитых мужчиной.
По оценкам Совета Европы, от 12% до 15% женщин в Европе ежедневно сталкиваются с насилием в семье.
Ана Редондо, министр по вопросам равноправия Испании:
— Важно, чтобы голос женщин и голос всех феминисток, выступающих против насилия, против всех видов насилия в отношении женщин, был услышан громко и решительно.
Марш в Риме приобрел особую актуальность в связи с недавним убийством 22-летней студентки, предположительно бывшим парнем.
Ранее на этой неделе парламент Италии одобрил новые меры по борьбе с насилием в отношении женщин, получив единогласную поддержку обеих палат.
Среди мер - проведение в школах кампании, направленной на борьбу с сексизмом, мачизмом, психологическим и физическим насилием над женщинами.
Аналогичные акции прошли в США, Латинской Америке и Азии.