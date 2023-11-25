Марши за права женщин прошли по всему миру

По случаю Международного дня борьбы против насилия в отношении женщин феминистские ассоциации и профсоюзы провели демонстрации по всему миру. Участники шествий требовали обеспечить более надежную защиту женщин - жертв насилия

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По случаю Международного дня борьбы против насилия в отношении женщин феминистские ассоциации и профсоюзы провели по всей Франции демонстрации. Участники шествий требовали обеспечить более надежную защиту женщин - жертв насилия.

Эммануэль Макрон заявил, что насилие в отношении женщин "не является неизбежным". "Мы должны положить ему конец, и мы это сделаем"

Он перечислил уже принятые меры (продление времени работы телефона 3919, создание цифровой платформы поддержки, упрощение подачи жалоб, увеличение числа профильных следователей, введение "телефонов серьезной опасности" и "браслетов непосредственной опасности", создание пунктов временного размещения) и приветствовал усилия, "которые принесли свои плоды".

В Нанте женщины собрались вокруг (фальшивого) гроба, выкрашенного в красный цвет и снабженного прорезью, в которую они просовывали плакаты с надписью "Феминицид" на которых были написаны имена женщин убитых мужчиной.

По оценкам Совета Европы, от 12% до 15% женщин в Европе ежедневно сталкиваются с насилием в семье.

Как и многие другие страны, Испания ужесточила законы, направленные на решение этой проблемы. Однако участники кампании утверждают, что благодаря новым технологиям, включая искусственный интеллект, появляются новые виды насилия

Ана Редондо, министр по вопросам равноправия Испании:

— Важно, чтобы голос женщин и голос всех феминисток, выступающих против насилия, против всех видов насилия в отношении женщин, был услышан громко и решительно.

Марш в Риме приобрел особую актуальность в связи с недавним убийством 22-летней студентки, предположительно бывшим парнем.

Ранее на этой неделе парламент Италии одобрил новые меры по борьбе с насилием в отношении женщин, получив единогласную поддержку обеих палат.

Среди мер - проведение в школах кампании, направленной на борьбу с сексизмом, мачизмом, психологическим и физическим насилием над женщинами.

Аналогичные акции прошли в США, Латинской Америке и Азии.