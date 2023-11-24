МИД Израиля вызвал послов Бельгии и Испании "для беседы"

By Euronews

МИД Израиля в пятницу вызвал послов Бельгии и Испании для "беседы" после того, как главы их правительств в Египте осудили "разрушение Газы" и призвали Израиль "признать государство Палестина".

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По словам главы израильской дипломатии Эли Коэна, такое решение принято, поскольку премьер-министры Испании и Бельгии "поддерживают терроризм". В отдельном заявлении премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что они "не возложили на ХАМАС всей полноты ответственности за преступления против человечности, которые он совершил, убивая наших граждан и используя палестинцев в качестве живого щита".

Посещая египетский терминал в Рафахе в пятницу, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ответные меры Израиля в секторе Газа после смертоносного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября должны "соответствовать международному гуманитарному праву".

Неизбирательные убийства ни в чем не повинных гражданских лиц, включая тысячи мальчиков и девочек, совершенно неприемлемы. Насилие приведёт лишь к ещё большему насилию Педро Санчес премьер-министр Испании

Разрушение Газы неприемлемо. Мы не можем смириться с тем, что общество уничтожается так, как это происходит на наших глазах Александр де Кроо премьер-министр Бельгии

Правительство ХАМАС сообщает о 15 000 погибших (две трети из которых женщины и дети), в результате ударов, нанесенных Израилем после гибели 7 октября 1200 человек, в основном мирных жителей.

В свою очередь Педро Санчес, с которым де Кроо встретился в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, призвал Израиль "первым выработать всеобъемлющий подход, включающий Западный берег и Восточный Иерусалим" с тем, чтобы затем признать вместе с международное сообществом "государство Палестина".

Глава дипломатии Испании Хосе Мануэль Альбарес в заявлении для прессы назвал "обвинения правительства Израиля" в адрес испанского и бельгийского лидеров "ложными, неуместными и неприемлемыми".

С началом войны 7 октября Белиз и Боливия разорвали дипломатические отношения с Израилем. Турция, Колумбия и Чили отозвали своих послов для консультаций.