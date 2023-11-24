Германия отпускает "долговой тормоз"

By Euronews

Власти Германии намерены приостановить до конца года действие "долгового тормоза", чтобы иметь возможность брать новые кредиты и согласовать дополнительный бюджет на 2023 год.

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Министерство финансов Германии на следующей неделе представит проект дополнительного бюджета на 2023 год, сообщил глава ведомства Кристиан Линднер.

Кроме того власти страны собираются приостановить до конца этого года действие так называемого "долгового тормоза", чтобы иметь возможность брать новые кредиты.

Практически всем немецким министерствам и ведомствам запрещено принимать на себя новые финансовые обязательства.

"Я считаю своим долгом расчистить палубу. Мы не можем говорить о 2024 годе и последующих годах, пока у нас не будет юридически надежной, конституционно гарантированной ситуации. И для этого на следующей неделе мы представим проект дополнительного бюджета на 2023 год", - сказал министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Положение о "долговом тормозе" было внесено в Основной закон Германии в 2009 году при канцлере Ангеле Меркель для ограничения возможностей правительства залезать в долги, расплачиваться за которые придется следующим поколениям немцев. Его действие уже приостанавливалось в 2020 и 2021 годах в связи с пандемией COVID-19.

Сейчас такое же решение может быть принято на фоне вердикта Федерального конституционного суда, который счёл что правительство не имело права тратить выделенные на борьбу с пандемией €60 млрд на климатические и экологические проекты.