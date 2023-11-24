Евросоюз решает проблему насилия в отношении женщин

By Euronews

В испанской Памплоне в канун Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин состоялась встреча министров по вопросам равноправия стран Евросоюза. Участники конференции обсуждали, в частности, методы противодействия новым формам домашнего насилия.

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Министры по вопросам равноправия стран Европейского союза встретились в испанской Памплоне, чтобы обсудить проблему насилия в отношении женщин.

Среди главных обсуждавшихся вопросов на конференции были поддержка пострадавших, в частности создание центров помощи жертвам, и проблемы сбора информации.

В эту субботу, 25 ноября по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

"Насилие в отношении женщин - одно из самых серьезных и распространенных нарушений прав человека в нашем обществе. Сексуальное насилие, торговля женщинами, насилие в отношении интимных партнеров, принудительные браки, калечащие операции на женских половых органах и т.д. - все это проявления насилия в отношении женщин просто потому, что они женщины", - указывает Редондо, которая занимает в Испании пост министра по вопросам равноправия.

На встрече было также уделено внимание выявлению, диагностике и борьбе с новыми формами насилия, которые не охвачены Стамбульской конвенцией, такими как кибернасилие, опосредованное и экономическое насилие.

В пятницу в столице Бельгии Брюсселе прошла демонстрация против насилия в отношении женщин. Аналогичные акции состоятся в субботу в разных странах мира.