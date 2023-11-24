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ВОЗ успокаивает: "необычных" инфекций в Китае не выявлено

Жители Китая в масках у детской больницы
Жители Китая в масках у детской больницы Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Китае зафиксирован резкий всплеск респираторных инфекций. ВОЗ связывает это с наступлением холодов и поздней отменой антиковидных ограничений в стране

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В Китае нет "новых или необычных" респираторных инфекций". На этом настаивает Всемирная организация здравоохранения и запросила у Пекина дополнительную информацию после тревожных новостей о том, что по всей стране якобы обнаружены "кластеры необычных гриппоподобных заболеваний". 

Но, как сообщили в ВОЗ, беспокоиться не стоит, по крайней мере пока. В интервью Euronews доктор Мария Ван Керкхове, временный директор ВОЗ по вопросам готовности и предотвращения эпидемий и пандемий, отметила, что в Китае действительно наблюдается значительный всплеск заболеваемости респираторными инфекциями, в основном среди школьников. Но связано это с двумя факторами: типичными для холодного сезона заболеваниями и поздним снятием антиковидных ограничений в стране.

Для китайцев это первая осень без рестрикций: власти отказались от них позже, чем большинство других стран, - с декабря прошлого года и постепенно отменяли их в течение 2023 года. Таким образом, сейчас "Китай переживает то, что многие страны прошли год или два назад": люди с удовольствием снимают маски и легко подхватывают привычные сезонные вирусы, заявляют в ВОЗ.

ВОЗ запросила дополнительную информацию о последних тенденциях в циркуляции известных патогенов, включая грипп, SARS-CoV-2, RSV и микоплазменную пневмонию, а также о текущей нагрузке на системы здравоохранения страны. 

Организация поддерживает контакты с врачами и учеными через существующие технические партнерства и сети в Китае.

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