By Euronews

Суд в Южной Корее обязал Японию выплатить компенсацию так называемым "женщинам для утешения" - сексуальным рабыням японских солдат времен Второй мировой войны

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Южнокорейский суд в четверг обязал Японию выплатить компенсацию 16 женщинам, ставшим жертвами сексуального рабства во время Второй мировой войны, отменив решение суда низшей инстанции, отклонившего их иск двумя годами ранее.

Сумма компенсаций каждой из так называемых "женщин для утешения", которых во время Второй мировой войны принудили к работе в японских армейских борделях, составит около 140 тысяч евро.

Суд заявил, что жертвы были "насильственно похищены или принуждены к сексуальному рабству", и постановил, что в результате они понесли "ущерб" и "не смогли вести нормальную жизнь после войны".

Ли Ён Су, одна из 16 истиц, которой сейчас 95 лет, на выходе из суда радостно подняла руки к небу и сказала журналистам: "Я очень благодарна. Я благодарю жертв, которые погибли".

По данным историков, во время Второй мировой войны до 200 тыс. женщин, в основном из Кореи, а также из других регионов Азии, включая Китай, были вынуждены стать секс-рабынями японских солдат.

Токио выразил Сеулу протест

Этот вопрос уже долгое время негативно сказывается на двусторонних отношениях между Сеулом и Токио, который колонизировал Корейский полуостров в период с 1910 по 1945 гг.

Это решение было принято в тот момент, когда консервативное правительство президента Южной Кореи Юн Сок Ёля стремится зарыть исторический топор войны и укрепить отношения с Токио, чтобы обе страны могли вместе противостоять Северной Корее, чьи военные угрозы постоянно усиливаются.

Токио, утверждающий, что спор был урегулирован договором 1965 года о выплате репараций, выразил Сеулу протест в связи с решением суда.

Японское правительство отрицает свою прямую ответственность за злоупотребления во время войны, утверждая, что жертвы были завербованы гражданскими лицами, а военные бордели использовались в коммерческих целях.